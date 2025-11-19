“La justicia sigue tomando su independencia”: Camacho valora fallo que le otorga libertad irrestricta

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, valoró la determinación judicial que le otorgó libertad irrestricta en el proceso por los 36 días de paro, y afirmó que la decisión refleja un avance en la independencia de la Justicia en el país.

"La justicia sigue tomando su independencia y eso hay que destacarlo, porque pese a muchas ilegalidades que ha habido con otras autoridades, en este caso hemos visto claramente que ellos ya no han tenido la presión del MAS para seguirnos teniendo con medidas muy complicadas", declaró Camacho tras conocer el fallo.

Con esta resolución, se levantan las medidas sustitutivas que pesaban en su contra, entre ellas la prohibición de salir del país y la detención domiciliaria con permiso de trabajo.

Sin embargo, el gobernador señaló que todavía enfrenta otros procesos judiciales en los que mantiene restricciones, como los casos 21 días de paro, Golpe I en La Paz y el caso Carro Bombero en Santa Cruz. En ese marco, anunció que su defensa solicitará que se apliquen decisiones similares en esos procesos para “tener la posibilidad de manejarse sin restricciones en el resto del país y fuera de Bolivia”.

Camacho reiteró que continuará afrontando todos los casos en el marco de la ley y expresó confianza en que las próximas determinaciones judiciales también reflejen imparcialidad e independencia.

