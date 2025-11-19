TEMAS DE HOY:
crimen de Tanya declaracion sospechoso chulumani Privados de Libertad

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

“La justicia sigue tomando su independencia”: Camacho valora fallo que le otorga libertad irrestricta

El gobernador señaló que todavía enfrenta otros procesos judiciales en los que mantiene restricciones, como los casos 21 días de paro, Golpe I en La Paz y el caso Carro Bombero en Santa Cruz.

Hans Franco

19/11/2025 17:53

Foto: Camacho obtiene libertad irrestricta en caso de los 36 días de paro
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, valoró la determinación judicial que le otorgó libertad irrestricta en el proceso por los 36 días de paro, y afirmó que la decisión refleja un avance en la independencia de la Justicia en el país.

"La justicia sigue tomando su independencia y eso hay que destacarlo, porque pese a muchas ilegalidades que ha habido con otras autoridades, en este caso hemos visto claramente que ellos ya no han tenido la presión del MAS para seguirnos teniendo con medidas muy complicadas", declaró Camacho tras conocer el fallo.

Con esta resolución, se levantan las medidas sustitutivas que pesaban en su contra, entre ellas la prohibición de salir del país y la detención domiciliaria con permiso de trabajo.

Sin embargo, el gobernador señaló que todavía enfrenta otros procesos judiciales en los que mantiene restricciones, como los casos 21 días de paro, Golpe I en La Paz y el caso Carro Bombero en Santa Cruz. En ese marco, anunció que su defensa solicitará que se apliquen decisiones similares en esos procesos para “tener la posibilidad de manejarse sin restricciones en el resto del país y fuera de Bolivia”.

Camacho reiteró que continuará afrontando todos los casos en el marco de la ley y expresó confianza en que las próximas determinaciones judiciales también reflejen imparcialidad e independencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD