¡Imperdible! Red Uno transmitirá en vivo el sorteo del repechaje mundialista

La selección boliviana de fútbol conocerá este jueves a su rival en el repechaje mundialista, instancia que marcará el inicio del camino hacia la próxima Copa del Mundo. El sorteo se llevará a cabo desde las 08:00 de la mañana en Zúrich, Suiza, y podrá verse en vivo por la pantalla de la Red Uno de Bolivia y mediante su sitio web reduno.com.bo con una previa desde las 07:45.

Bolivia llega a esta instancia tras finalizar en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Sus posibles oponentes, Surinam o Jamaica, accedieron al repechaje como segundos mejores de sus respectivos grupos en la clasificación de Concacaf.

En otras confederaciones, la República Democrática del Congo obtuvo su lugar al superar a Nigeria por penales (4-3) luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En Asia, Irak venció a Emiratos Árabes Unidos por 2-1 con un gol en los minutos finales, asegurando también su clasificación al repechaje.

De esta manera, este jueves se definirán los cruces que se disputarán en marzo de 2026 en territorio mexicano, donde se otorgarán dos boletos rumbo al Mundial. La transmisión completa estará disponible por Red Uno y su plataforma digital.

