El Tigre venció a Guabirá por un marcador ajustado de 2-1; todo se definirá en Montero

The Strongest se quedó con una victoria estrecha por 2-1 en su primer encuentro contra Guabirá por los cuartos de final de la Copa, en el cotejo jugado la noche de este martes, en el estadio Hernando Siles, donde este resultado no representa una prenda de garantía para saltar a la siguiente fase.



El Tigre salió con un triunfo apretado, que tendrá que defender en una semana, en Montero, donde tratará de evitar que la balanza se incline a favor de los rojos, que aumentan su fuerza en la “Caldera del Diablo”.



El defensor Martín Chiatti abrió la cuenta, a los 29 minutos, con un golpe de cabeza, en un centro de tiro libre, ganando a los centrales de la visita que no pudieron manejar la cobertura. Guabirá cruzó la mitad de la línea del terreno, pero su marcha era irregular, sin pisar con seguridad ni convicción.



En la segunda parte, el Tigre colocó el segundo gol con el aporte de Andrés Chávez, anotando a los 69 minutos, con un remate de zurda delante del arco en una jugada ofensiva que comenzó con Jorge Lovera, rematando y recibiendo la respuesta del arquero Jhon Jairo Cuellar, desviando con una mano, pero el peligro continúo, el guardameta sacó un segundo intento, pero Lovera dio un pase decisivo para Chávez (2-0).



Esta cómoda ventaja se vino abajo dos minutos después, con la aparición de Ronaldo Sánchez, que devolvió a Guabirá a la línea de los gualdinegros, que tuvieron en el arquero Diego Valdivia a uno de sus salvadores.



El tercer gol de los gualdinegros quedó en la puerta, tras una anulación de la jugada de ataque que dejó molestia a la afición y que aumentó los nervios de los jugadores, que no pudieron estirar la diferencia en la cuenta y tendrá que trabajar con la mínima ventaja. Para cerrar el cotejo, a los 100 minutos, Marcelo Somoya fue expulsado para evitar un avance del rival.

