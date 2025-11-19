TEMAS DE HOY:
¡Atención Bolivia! Conozca quién podría ser el primer rival de La Verde en el repechaje mundialista

La Verde disputará dos partidos en la repesca mundialista si gana el primer encuentro; te contamos contra qué selección comenzará.

19/11/2025 11:24

Selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Bolivia ya conoce un posible rival para el repechaje de marzo 2026: debido a que no se pueden enfrentar dos equipos de Concacaf, La Verde se medirá contra Surinam o Jamaica, que aseguraron su lugar tras terminar segundos en sus respectivos grupos de su confederación.

El sorteo del repechaje se llevará a cabo este jueves a partir de las 08:00, hora de Bolivia, donde la selección nacional conocerá a su rival. Sin embargo, según la regla de la FIFA que impide que dos equipos de la misma confederación se enfrenten, La Verde se medirá a Surinam o Jamaica.

