Villegas resalta la entrega de 'La Verde' pese a las derrotas en Asia

La selección boliviana de fútbol concluyó su gira de amistosos por Asia con dos derrotas ante Corea del Sur y Japón, en encuentros que dejaron sensaciones mixtas para el cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas.

Pese a los resultados adversos —2-0 ante los surcoreanos y 3-0 ante los japoneses—, Villegas afirmó que, el equipo mostró una mejoría en su funcionamiento, especialmente durante la primera mitad del duelo frente al elenco nipón.

“Fue muy generoso el resultado porque nosotros también creamos algunas opciones, sobre todo en el segundo tiempo, que pudieron haber marcado un mejor resultado”, declaró Villegas tras el partido ante Japón.

Añadió que el segundo tanto japonés llegó “cuando mejor jugábamos”, lo que golpeó anímicamente al plantel, aunque destacó que los jugadores “lucharon hasta el final”.

La gira dejó aprendizajes importantes para Bolivia, que continúa su preparación rumbo al repechaje intercontinental de marzo de 2025, un desafío que mantiene viva la ilusión del país después de 31 años sin disputar el Mundial.

Para cerrar la actividad de este año, la Verde disputará su último amistoso el 21 de diciembre ante la selección de Perú, en un duelo que servirá para ajustar detalles de cara al reto mundialista.

Villegas aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido por la comunidad boliviana residente en Asia. “Estamos muy felices porque todos estos días hemos sentido el cariño de los bolivianos, algunos con su presencia y otros haciéndonos sentir que estaban en Japón”, expresó.

