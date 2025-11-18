El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal y actual delantero del Al-Nassr saudí, fue uno de los invitados destacados en la cena oficial ofrecida por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El evento se celebró en honor al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en el marco de su visita diplomática a Estados Unidos.

Ronaldo asistió acompañado por su esposa, Georgina Rodríguez, y aunque no intervino públicamente durante el acto, fue ubicado en los primeros asientos de la mesa principal en el Salón Este, reflejando su importancia dentro de la comitiva saudí.

Durante su discurso de bienvenida, Trump mencionó con entusiasmo la presencia del futbolista y reveló que su hijo, Barron Trump, estaba especialmente emocionado por conocer al astro portugués. “Cristiano es una leyenda viva. Mi hijo está feliz de tenerlo aquí”, dijo el mandatario republicano.

La cena fue reprogramada brevemente debido a la fuerte lluvia en la capital, lo que obligó al equipo de protocolo a instalar una carpa adicional sobre la alfombra roja.

Además de Ronaldo, otro invitado que generó atención fue el empresario Elon Musk, quien regresó a la Casa Blanca tras meses de distanciamiento político con Trump.

La cena marca un nuevo capítulo en la relación diplomática entre Estados Unidos y Arabia Saudí, y simboliza la estrecha colaboración del reino con figuras globales del deporte, la tecnología y la política.

