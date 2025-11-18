Una fiesta popular en el norte de Toluca, México, terminó en un caótico pleito que obligó a suspender el espectáculo de cumbia y dejó imágenes de una trifulca masiva en el escenario.

El incidente ocurrió la noche del domingo 16 de noviembre, durante la Feria Anual San Diego Linares Autopan. La agrupación de cumbia Son Tepito se encontraba interpretando su repertorio cuando un grupo de hombres irrumpió violentamente en el foro, desatando una pelea a golpes que involucró tanto a músicos como a personas del público.

Irrupción y lucha por el micrófono

Según testigos y la propia banda afectada, la irrupción no fue un simple desacuerdo, sino un intento deliberado de "adueñarse del escenario" por parte de los invasores, que pretendían interpretar sus propias canciones sin haber sido contratados ni anunciados en la cartelera del evento.

Ante la rechifla del público, la situación escaló rápidamente. Los videos que circulan en redes sociales capturan el momento exacto en que los hombres intentaron bajar a los integrantes de Son Tepito, desencadenando una gresca con empujones y golpes, en la que incluso se observa la participación de mujeres. La violencia obligó a la suspensión inmediata de la presentación, informan los medios Milenio y Sdpnoticias.

Son Tepito: “Nadie los invitó”

Tras el suceso, la agrupación Son Tepito se pronunció a través de sus redes sociales, lamentando la situación y aclarando que los músicos que los agredieron no formaban parte del cartel oficial de la feria.

"Es lamentable porque nadie los invitó y llegaron violentos a agredir porque querían participar y no les importó nada ni nadie," indicó la banda.

Son Tepito, cuyo objetivo es "brindar un buen espectáculo a quienes no pudieran pagar un boleto para ver [su] show", reconoció que las contrataciones en ferias populares implican riesgos y limitaciones por parte de los organizadores. La agrupación también respondió a posibles críticas sobre la falta de seguridad, explicando que operan con recursos limitados.

"Nosotros no contamos con medios para guardias personales ni escoltas y aunque tuviéramos los medios no lo haríamos, no esta considerado, nos gusta el contacto con el público," afirmaron, priorizando su cercanía con sus seguidores.

A pesar del violento incidente, la banda hizo un llamado a los organizadores de futuros eventos para tomar mayores precauciones y evitar confrontaciones que puedan derivar en lesiones, aunque señalaron que tienen la intención de continuar presentándose en ferias populares.

Publicación de Son Tepito.

