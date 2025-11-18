Dan de alta al hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto durante un partido de fútbol juvenil

Jonathan José Smith, un hombre de 35 años, recibió el alta médica tras protagonizar un impactante caso de violencia que trascendió las fronteras, ocurrido durante un partido de fútbol femenino juvenil en el área de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Smith fue brutalmente agredido en la cabeza con una llave de vehículo, la cual quedó incrustada en su cráneo. Tras permanecer cuatro días en la unidad de terapia intensiva y someterse a una operación de alta complejidad, fue dado de alta este martes, informa el portal TN.

La escalada de violencia

El incidente ocurrió la semana pasada en el Club GEVE, durante un encuentro de la categoría Sub-16. Todo comenzó con un altercado entre jugadoras de los equipos Estrella de Plátanos y Colegiales. La disputa se extendió a los familiares en las gradas, y la hija de Smith, quien es exfutbolista, fue agredida en la trifulca. Smith intercedió para defender a un allegado cuando fue atacado. Las imágenes del momento, que se viralizaron rápidamente, mostraban a la víctima siendo atendida con la llave aún clavada en su cabeza.

Según el testimonio de una vecina, el agresor, identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, se mostró obsesionado con recuperar la llave de su vehículo, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la policía. "Era lo único que quería", declaró la testigo al citado medio.

Detenido por tentativa de homicidio

Álvarez, conocido en el ámbito del fútbol infantil local, fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos de “tentativa de homicidio”, un delito que en Argentina puede conllevar penas de hasta 17 años de prisión.

Durante su arresto, el atacante, apodado "Taty," también presentaba heridas en el rostro. TN reportó que Álvarez ya contaría con antecedentes de participación en hechos de violencia en el entorno deportivo juvenil.

A pesar de la gravedad de la lesión, que requirió una delicada intervención quirúrgica, Jonathan Smith, apodado "El Corto", ha mostrado una evolución favorable y ha podido regresar a casa, poniendo fin a un dramático episodio de violencia en el deporte amateur.

Mira la programación en Red Uno Play