La justicia paraguaya aprobó la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Norte y uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica. Con 33 años de edad y un amplio prontuario vinculado a delitos graves, Moreno regresará al Perú para enfrentar cargos por secuestro y organización criminal, cuya pena podría alcanzar entre 20 y 30 años de prisión.

La decisión fue tomada por la jueza paraguaya Clara Ruiz, quien declaró procedente la solicitud presentada por las autoridades peruanas. En su resolución, la magistrada precisó que el acusado solo podrá ser juzgado en el Perú por los delitos indicados en el pedido de extradición, salvo autorización expresa de Paraguay para incluir otros procesos.

El requerimiento peruano se sustenta principalmente en su presunta participación en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo de 2024 en Lima. Según la investigación, Moreno habría sido quien ordenó y coordinó el operativo delictivo desde la cúspide de la red criminal.

Actualmente, ‘El Monstruo’ permanece recluido en el penal Martín Mendoza, en Paraguay, bajo prisión preventiva desde el 25 de septiembre, tras ser capturado en la ciudad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de Asunción. La jueza Ruiz consideró que existía riesgo de fuga y obstrucción a la justicia, dada la gravedad de las acusaciones y el historial delictivo del imputado.

Moreno Hernández era buscado intensamente desde 2022 y es señalado como autor principal de diversos secuestros perpetrados en Lima. Su inminente traslado al Perú será coordinado vía diplomática y se realizará una vez que las autoridades paraguayas confirmen que el detenido está apto para viajar.

Con la extradición ya aprobada, las autoridades peruanas se preparan para recibir a uno de los criminales más peligrosos del país

