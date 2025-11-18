Director de escuela es arrestado tras empujar a niño con autismo por las escaleras

Un indignante incidente de violencia escolar conmocionó a Turquía y llevó a la detención del director de una escuela secundaria en el distrito de Turgutlu, Manisa. El directivo fue arrestado después de que un video de seguridad lo capturara empujando a un estudiante autista de 13 años por las escaleras.

El director, identificado por sus iniciales B.G. y a cargo de la escuela Irlamaz Refik Pınar, fue puesto bajo custodia y destituido de su cargo de manera provisional mientras se llevan a cabo las investigaciones.

La prueba: director empuja al alumno

El incidente ocurrió el pasado 5 de noviembre. Según el relato de la madre de la víctima, Derya Yavuz, su hijo, identificado como Buu y estudiante de octavo grado en un programa de inclusión, bajaba las escaleras para realizar un encargo de un profesor cuando se cruzó con el director, publica ABC.

Yavuz describió la agresión basándose en la versión de su hijo: "Sin mediar palabra, el director agarró a mi hijo y lo tiró escaleras abajo. Después no le ofreció ayuda", según informan medios turcos.

Las cámaras de seguridad del centro educativo registraron el momento exacto en que el director interviene físicamente con el menor, provocando que este rodara por los peldaños y quedara con la ropa sucia, moretones y la cabeza atrapada en la barandilla.

Trauma y denuncia formal

El joven, que cursa en la escuela secundaria, regresó a casa con heridas físicas y con dificultades para explicar claramente el ataque. Su madre lo llevó al hospital de inmediato para recibir tratamiento. Tras el incidente, la madre intentó contactar al director sin éxito y el subdirector de la escuela alegó desconocer lo sucedido.

La madre aseguró que su hijo se encuentra profundamente afectado psicológicamente y se niega a regresar al centro educativo. La familia presentó una denuncia formal ante la gendarmería, incorporando las grabaciones como prueba fundamental.

La Fiscalía General de Turgutlu inició una investigación judicial y la Gobernación del Distrito anunció que el proceso se está siguiendo rigurosamente tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, subrayando que este caso es uno de los pocos de violencia directiva que ha quedado registrado por cámaras.

Imágenes sensibles:

