Gemelas mueren el mismo día en Alemania: quiénes eran Alice y Ellen Kessler

Alice y Ellen Kessler, las célebres gemelas alemanas que cautivaron al mundo del espectáculo desde la década de 1960, fallecieron a los 89 años en su residencia de Grünwald, cerca de Múnich. La noticia se confirmó este martes, 18 de noviembre, revelando que las hermanas tomaron la decisión conjunta de morir de forma asistida.

Fuentes de la prensa germana, como el diario BILD, informaron que las gemelas "ya no querían vivir", siendo este el motivo que las llevó a buscar la muerte asistida, una práctica reglamentada en Alemania bajo estrictas condiciones. Reportes policiales indican que una ambulancia acudió al domicilio el lunes 17 de noviembre, y tras un examen, los paramédicos confirmaron el deceso y descartaron la posibilidad de un crimen.

Alice y Ellen Kessler tenían 89 años y tomaron la decisión de morir de forma asistida (Fuente: Lennart Preiss/dpa)

¿Quiénes eran Alice y Ellen?

Nacidas el 20 de agosto de 1936 en Nerchau, Sajonia, Alice y Ellen Kessler se convirtieron en un testimonio vivo de la farándula de posguerra, destacando como actrices, cantantes y bailarinas, según recoge el medio La Nación.

Fama mundial: Su estrellato explotó en la década de los 60, llevándolas a compartir escenario con leyendas como Frank Sinatra y Fred Astaire.

Éxito en Italia: Su popularidad fue arrolladora en Italia, y demostraron su audacia al ser portada de la revista Playboy a los 40 años.

Carrera emblemática: Entre 1955 y 1960, fueron figuras recurrentes en el famoso cabaré Lido de París. En 1959, representaron a Alemania Occidental en el festival de Eurovisión con la canción "Esta noche queremos ir a bailar", quedando en el octavo puesto.

Retiro: Las hermanas mantuvieron su pasión por el arte hasta bien entrados los 80 años, participando en el show musical "Ich war noch niemals in New York" (Nunca estuve en Nueva York), antes de retirarse a su vida hogareña.

Un acuerdo mutuo y legado benéfico

El medio Stern publicó que las gemelas habían discutido abiertamente y de forma mutua su deseo de terminar sus vidas en el último tiempo. En sus testamentos, las hermanas Kessler también especificaron sus deseos póstumos: ser enterradas junto a las cenizas de su madre, Elsa, y su perro Yello.

En cuanto a su considerable fortuna, amasada a lo largo de una vida dedicada al trabajo sin haber tenido hijos, esta será destinada a causas benéficas. Los fondos y propiedades pasarán a organizaciones como: Médicos Sin Fronteras, Misión para Ciegos CBM, UNICEF, Fundación Paul Klinger para el bienestar social de los artistas y Fundación Alemana para la Protección del Paciente.

Con la muerte de Alice y Ellen, se cierra un capítulo dorado del cine y la música alemana, recordado por su talento, carisma y el estrecho e inquebrantable vínculo que mantuvieron hasta el final.

