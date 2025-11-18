TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Policía Donaciones

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El conmovedor homenaje a Azkargorta en el amistoso Japón Vs Bolivia

El Estadio Nacional de Tokio fue testigo del homenaje que recibió el entrenador español, quien falleció el pasado viernes 14 de noviembre.

Martin Suarez Vargas

18/11/2025 12:53

Momento del homenaje al entrenador Xabier Azkargorta en Japón. Foto: Internet.
Tokio, Japón.

Escuchar esta nota

Antes de iniciar el partido amistoso entre Japón y Bolivia en el Estadio Nacional de Tokio, el público, jugadores y cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del entrenador español, quien también dirigió en el país asiático.

Apenas segundos antes del comienzo del partido, los jugadores de ambas selecciones se abrazaron entre sí para guardar un minuto de silencio en memoria de Xabier Azkargorta, conocido como El Bigotón, quien perdió la vida la pasada semana. Todos los presentes en el Coloso Nacional de Tokio guardaron silencio mientras en la pantalla gigante se proyectaba una fotografía del difunto entrenador.

Xabier Azkargorta dirigió en Japón al estar al mando del Yokohama Marinos. En Bolivia, entrenó a la selección nacional y a varios clubes del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD