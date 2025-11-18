El conmovedor homenaje a Azkargorta en el amistoso Japón Vs Bolivia

Antes de iniciar el partido amistoso entre Japón y Bolivia en el Estadio Nacional de Tokio, el público, jugadores y cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del entrenador español, quien también dirigió en el país asiático.

Apenas segundos antes del comienzo del partido, los jugadores de ambas selecciones se abrazaron entre sí para guardar un minuto de silencio en memoria de Xabier Azkargorta, conocido como El Bigotón, quien perdió la vida la pasada semana. Todos los presentes en el Coloso Nacional de Tokio guardaron silencio mientras en la pantalla gigante se proyectaba una fotografía del difunto entrenador.

Xabier Azkargorta dirigió en Japón al estar al mando del Yokohama Marinos. En Bolivia, entrenó a la selección nacional y a varios clubes del país.

