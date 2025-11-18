TEMAS DE HOY:
Tras enfrentar a Japón, ¿cuándo vuelve a jugar la selección boliviana de fútbol?

La Verde pasa la página y ahora se concentra en su siguiente partido amistoso, como preparación para el repechaje mundialista del próximo año. 

Martin Suarez Vargas

18/11/2025 12:30

Selección boliviana de fútbol, antes del partido contra Japón. Foto: Internet.
Bolivia.

La Selección Boliviana de Fútbol cayó esta jornada 3-0 contra Japón en Tokio. Aunque el partido fue para el olvido, el equipo se centrará ahora en su siguiente compromiso, que será contra la selección de Perú en condición de visitante.

Bolivia se prepara para competir en el repechaje mundialista del próximo año y, para ello, está disputando una serie de encuentros amistosos con el objetivo de llegar de la mejor manera al certamen.

Tras ser goleada 3-0 por Japón, la Verde tendrá otro duelo donde podrá exponer la corrección de sus errores. Será ante Perú el 21 de diciembre en el país incaico. Este será el último partido correspondiente a este 2025.

