¿Qué dijo Álvaro Peña tras conocer su desvinculación de Oriente?

El estratega fue cesado de sus funciones el lunes tras no avanzar con el club refinero a los cuartos de final de la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

18/11/2025 11:32

Álvaro Peña ex director técnico de Oriente Petrolero. Foto: Club Deportivo Oriente Petrolero.
Santa Cruz, Bolivia.

Álvaro Peña se pronunció luego de conocer su desvinculación de Oriente Petrolero, calificando la acción como un "tema político" y exigiendo que se le pague todo lo que le corresponde.

El estratega declaró a los medios de comunicación:

"Ellos me pasaron la carta que, según dicen, es [por] mutuo acuerdo. No hay ningún mutuo acuerdo; mutuo acuerdo es cuando decís: 'Sí, tome, aquí está su sueldo, tome, le debemos uno más, le pagamos en diciembre'. Ellos buscan que sea un abandono de trabajo. Yo digo que esto es un tema político. No me dejaron entrar, me deben dos cuotas. Ellos, como me rescinden el contrato, tienen que pagarme dos cuotas más, o sea, cuatro salarios".

De esta manera, el estratega nacional deja de ser entrenador de Oriente Petrolero después de tres meses en sus funciones.

