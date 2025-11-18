Intensas lluvias dañan el oleoducto Santa Cruz–Samaipata

YPFB Transporte S.A. informó a través de sus redes sociales que activó su Plan de Respuesta a Emergencias tras la rotura del Oleoducto Santa Cruz–Samaipata (OSSA-1), provocada por la caída de un árbol tras las intensas lluvias registradas en la región próxima al río Cuevas.

Tras el incidente, la empresa activó de inmediato su Plan de Respuesta a Emergencias, procediendo al aislamiento del tramo afectado para garantizar la seguridad de la población y la protección del medio ambiente.

“Un equipo técnico especializado se encuentra en el lugar realizando las tareas de control y reparación con el fin de restablecer la operación en el menor tiempo posible”, señala el documento.

Además, la compañía indicó que se han coordinado acciones con las autoridades locales y que se mantiene un monitoreo permanente del área para prevenir riesgos adicionales.

“La prioridad de YPFB Transporte S.A. es salvaguardar la integridad de las personas, preservar el entorno y asegurar la continuidad operativa bajo estrictos estándares de seguridad”, dice el comunicado institucional.

La empresa exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar acercarse al área intervenida por motivos de seguridad.

