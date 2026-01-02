Analista: arancel 0 beneficiará a importadores y reducirá inflación en 2026

El analista económico Fernando Subirana calificó como una excelente noticia para los importadores la aprobación, mediante resolución ministerial, de que ciertos productos puedan ingresar al país con arancel 0.

Subirana explicó que esta norma impacta directamente en el sector importador, actores clave que, según él, “al final del día determinan los precios de la canasta familiar en los mercados”.

“Esta medida permitirá que algunos productos cuesten menos, generará mayores márgenes y permitirá colocar productos a precios más competitivos en el mercado”, indicó el economista.

El analista destacó que los beneficios de esta norma no se limitarían únicamente a los importadores, ya que podría repercutir en la inflación a la baja entre 10 y 15% durante 2026.

“Habrá que observar cuáles son las medidas que pueda tomar el Gobierno para incidir e influir en que este porcentaje sea todavía menor a las predicciones actuales”, concluyó Subirana.

