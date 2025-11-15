“Les pido disculpas”: Álvaro Peña tras la eliminación de Oriente en la Copa Bolivia

Peña pidió perdón a la afición albiverde por la eliminación, ocurrida en el estadio Real Santa Cruz, donde el equipo no pudo remontar el 1-3 sufrido en el partido de ida en el Víctor Agustín de Potosí.

“Le pido disculpas al hincha. El equipo hoy no estuvo a la altura de lo que estábamos buscando. Nos cansamos primero que el rival. Se cierra una ventana y ahora tenemos que mirar el otro torneo”, señaló el director técnico tras el encuentro.

El estratega también señaló que factores como el estado físico del plantel y la ausencia de jugadores por lesiones o sanciones influyeron en el resultado.

“Hoy tuvimos que poner a varios jugadores que se estaban recuperando de lesiones y varias bajas por suspensión. Nos faltaron jugadores, pero eso no quita la falta de concentración. Nos faltó meter más, perdimos la pelota fácil”, explicó.

Peña lamentó además la ineficacia del equipo para aprovechar las oportunidades, incluso con superioridad numérica.

“Tuvimos un jugador más todo el partido y no supimos administrar bien la pelota ni aprovechar esa diferencia. Teníamos todas las posibilidades, pero las perdíamos muy rápido”, comentó.

Finalmente, el entrenador enfatizó la importancia de concentrarse en los próximos desafíos del torneo local, buscando asegurar un cupo en competencias internacionales.

