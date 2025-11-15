El Reto Santé no se detiene: 23 participantes resisten tras una nueva eliminación

Cuando ya se superan las 22 horas del Reto Santé, los competidores siguen firmes con un mismo objetivo: mantenerse en la competencia y acercarse al premio mayor del desafío.

Durante la madrugada de este sábado, una nueva tentación sorprendió a los jugadores. La participante número 13 decidió levantar la mano del auto eléctrico cero kilómetros para aceptar uno de los premios rápidos: 100 dólares en efectivo. Con esa decisión, quedó automáticamente eliminada.

Foto Red Uno

Ahora, 23 participantes continúan dentro del desafío más esperado del año, aún con la palma de la mano pegada al vehículo y la determinación intacta.

Las próximas horas traerán más premios, retos y beneficios que podrían cambiar el rumbo del juego. La competencia arrancó con fuerza a las 11 de la mañana del viernes 14 de noviembre y, aunque ya se entregaron varios beneficios, todavía quedan recompensas atractivas como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y más dinero en efectivo.

