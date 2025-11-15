El MÍA Experience Summit 2025 aterriza en Bolivia tras su paso por EEUU y Qatar

Durante el evento, expertos internacionales compartirán su visión sobre el poder de la IA aplicada a la estrategia empresarial.
La Paz y Santa Cruz serán sede del evento más visionario de Latinoamérica, donde las mentes más brillantes del mundo en Inteligencia Artificial, Marketing, Finanzas y Negocios se darán cita para compartir conocimientos, estrategias y experiencias que marcarán el rumbo de la innovación en la región.
El MÍA Experience Summit 2025 llega para transformar la manera en que los líderes, emprendedores y profesionales conciben el futuro. Con un enfoque totalmente inmersivo e interactivo, este encuentro propone una jornada de aprendizaje y conexión entre quienes buscan llevar Latinoamérica al siguiente nivel.
Durante el evento, expertos internacionales compartirán su visión sobre el poder de la IA aplicada a la estrategia empresarial, la innovación exponencial y el liderazgo del futuro, ofreciendo herramientas concretas para acelerar el crecimiento y la transformación digital de las organizaciones.
Además, los asistentes podrán disfrutar de un espacio exclusivo de networking corporativo, donde empresas, speakers y profesionales de diversas industrias se conectarán en un entorno dinámico, colaborativo y con visión global.
📍 Fechas y lugares:
● La Paz 19 de noviembre – Entradas disponibles en: https://todotix.com.bo/ticket/miaexperiencesummit2025lp
● Santa Cruz 21 de noviembre – Entradas disponibles en: https://todotix.com.bo/ticket/miaexperiencesummit2025sc
