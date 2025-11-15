Santa Cruz recupera sus tradiciones con noches de música y comparsas en la plaza 24 de Septiembre

Santa Cruz volverá a vivir noches llenas de fiesta, tradición y colorido. A partir de este domingo 16 de noviembre comienza un ciclo de siete jornadas consecutivas en la plaza 24 de Septiembre, donde las comparsas recorrerán el lugar al ritmo de las infaltables bandas de música.

“Es una iniciativa del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a tener muchas historias para contar. Los invitamos a disfrutar de estos siete domingos consecutivos con la misma temática. Volvamos a la plaza, recuperemos nuestras tradiciones”, señaló Sarita Mansilla, secretaria de Turismo y Cultura.

El objetivo del ciclo es permitir que la población reencuentre sus raíces, conecte pasado y presente, y fortalezca la identidad cultural rumbo al futuro.

Para garantizar la seguridad del evento, la Alcaldía anunció el despliegue de personal especializado. “Nosotros, como Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos a resguardar a todos los visitantes. Es importante que el municipio tome y recupere la plaza, y con ella nuestras tradiciones. Los que ya tenemos unos añitos queremos aprovechar esta oportunidad para reconciliarnos y trabajar entre cruceños”, afirmó Manfredo Borda, secretario de Seguridad Ciudadana.

La plaza 24 de Septiembre se llenará de comparsas desde las 16:00 hasta la medianoche, con artistas, baile, diversión y mucha alegría.

“Los comparseros vamos a estar presentes porque estamos rescatando las tradiciones. Vamos a trabajar en conjunto y les aseguramos que será una fiesta inolvidable, una verdadera previa de Carnaval”, expresó Guido Landívar.

Los recorridos se realizarán los domingos 16, 23 y 30 de noviembre, además del 7, 14, 21 y 28 de diciembre.

Mira la programación en Red Uno Play