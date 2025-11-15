‘Un Siglo Vivo’: la memoria familiar cobra vida en la obra de Jessica Kuljis

La artista Jessica Kuljis Cochamanidis presenta en la Casa de la Cultura su exposición “Un Siglo Vivo”, una muestra que invita a reflexionar sobre la memoria, la herencia familiar y la transformación del tiempo. La exhibición estará disponible para el público hasta el 14 de diciembre.

La propuesta de Kuljis surge a partir de un acontecimiento personal: en marzo de 2020, su abuela cumplía 100 años. En ese momento, la artista se dio cuenta de que cinco generaciones de su linaje femenino estaban vivas —su abuela, su madre, ella misma, su hija y la bisnieta— y decidió explorar ese concepto de continuidad generacional a través del arte.

La exposición se organiza en varias salas que combinan tejidos, ensamblajes y objetos simbólicos. En la primera sala, denominada “Mi Primer Hogar”, se evoca el vientre materno y la luz del espíritu. Otro espacio, “Mi Techo, Tu Piso”, refleja la historia de sacrificio y transmisión entre generaciones. Según la artista, abrir estas historias familiares permite “liberarse de las cargas inconscientes y honrar el linaje”.

Entre las obras destacadas se encuentra “Me miro donde te miraste”, una reliquia intervenida con cintas negras que simbolizan las memorias y heridas compartidas, y “Apariencia”, que representa las cargas, la crítica y la culpa que arrastramos, finalizando con un mensaje de renovación y esperanza a través de la tela blanca que une y cose.

“La memoria familiar se convierte en un lenguaje visual lleno de mensajes. Cada tejido y cada ensamblaje revelan una herencia que se transforma”, explica Kuljis. La artista propone así un recorrido que combina introspección, memoria y creatividad, invitando al espectador a reflexionar sobre su propia historia y linaje.

“Un Siglo Vivo” permanecerá abierta al público en la Casa de la Cultura hasta el 14 de diciembre, ofreciendo una experiencia emocional que conecta pasado, presente y futuro.

