Preocupación por retos virales en TikTok, que involucran desnudos de menores

Un nuevo tipo de reto viral en la plataforma TikTok ha encendido las alarmas entre padres y autoridades, debido a que menores de edad participan en desafíos que implican ir quitándose prendas de vestir frente a cientos de espectadores en vivo.

Según denuncias recientes, los adolescentes, principalmente entre 14 y 17 años, se ven obligados a despojarse de sus prendas hasta quedarse en ropa interior como parte de “retos” que otros usuarios observan en tiempo real.

Estos videos, que pueden ser grabados y difundidos en otras redes sociales, representan un riesgo de explotación y podrían constituir pornografía infantil.

El representante de los padres de familia de Santa Cruz, Jaime Caraballo, manifestó su profunda preocupación ante la situación.

“Estos retos no solo ponen en riesgo la integridad de los menores, sino que pueden ser utilizados por personas inescrupulosas para captar víctimas y, eventualmente, para trata y tráfico de personas”, señaló.

Caraballo lamentó la falta de acción de la Defensoría de la Niñez, que aseguró no tener jurisdicción en el caso, y pidió que la Policía Boliviana, a través de la Unidad de Cibercrimen, actúe conforme a la Ley 1636, recientemente promulgada para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Los videos se han identificado principalmente en departamentos como La Paz, Cochabamba y Oruro. Según Caraballo, los adolescentes son influenciados por otros jóvenes mayores que los manipulan para participar en estos retos, en un contexto donde el control parental sobre el uso de internet y dispositivos móviles es limitado.

El especialista enfatizó que los padres deben supervisar constantemente el contenido que consumen sus hijos y limitar el acceso a dispositivos o internet cuando sea necesario. “La tecnología no es mala si se utiliza para educación y conocimiento, pero debemos actuar cuando los menores se exponen a contenidos inapropiados”, explicó.

Finalmente, el representante hizo un llamado a las nuevas autoridades para que apliquen la Ley 1636 de manera estricta y protejan a los menores de situaciones que atenten contra su integridad y desarrollo.

