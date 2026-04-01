La pizarra de Villegas: Los 11 elegidos que buscan la gloria en Monterrey

A solo 90 minutos del sueño, Óscar Villegas pone toda la carne en el asador con una alineación cargada de talento joven y jerarquía para sellar el último boleto al Mundial.
31/03/2026 21:51
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La Selección Boliviana de fútbol está ante su cita con la historia. Esta noche, frente a Irak, se disputa el último partido por el repechaje intercontinental, y el seleccionador Óscar Villegas ha revelado a los once elegidos que cargarán con la ilusión de todo un país. Sin margen de error, La Verde apuesta por un esquema agresivo para asegurar su presencia en la cita máxima del fútbol.
Seguridad y experiencia en el fondo
El arco boliviano estará resguardado por Guillermo Viscarra (23), cuya experiencia será vital en un partido de tanta tensión. La zaga central tendrá como líder indiscutible al capitán Luis Haquín (4), flanqueado por la juventud de Efraín Morales (5) y la velocidad por la banda de Diego Medina (3), piezas clave para contener los contragolpes iraquíes.
El cerebro y el despliegue
En el mediocampo, la batuta la llevará Ramiro Vaca (10), quien llega en su mejor momento para habilitar a los delanteros. El equilibrio y la recuperación estarán a cargo de Gabriel Villamil (15), mientras que Roberto Fernández (17) será el puñal por el costado izquierdo, buscando generar superioridad numérica en ataque.
Juventud y olfato goleador para el sueño
Para romper el arco rival, Villegas confía en la magia de Miguel Terceros (7) y el descaro de la joven figura Moisés Paniagua (13). La dupla ofensiva la completan Robson Matheus (14) y el delantero Juan Godoy (18), encargado de capitalizar cada oportunidad en el área en lo que promete ser una batalla épica hasta el pitazo final.
Alineación Confirmada:
Guillermo Viscarra
Diego Medina
Luis Haquín
Efraín Morales
Miguel Terceros
Ramiro Vaca
Moisés Paniagua
Robson Matheus
Gabriel Villamil
Roberto Fernández
Juan Godoy
Director Técnico: Óscar Villegas
Suplentes listos para el impacto: Lampe, Govea, Arroyo, Cuéllar, Villarroel, Monteiro, Nava, E. Vaca, Maraude, Melgar, Macazaga y Torrez.
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