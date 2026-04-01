La Selección Boliviana de fútbol está ante su cita con la historia. Esta noche, frente a Irak, se disputa el último partido por el repechaje intercontinental, y el seleccionador Óscar Villegas ha revelado a los once elegidos que cargarán con la ilusión de todo un país. Sin margen de error, La Verde apuesta por un esquema agresivo para asegurar su presencia en la cita máxima del fútbol.

Seguridad y experiencia en el fondo

El arco boliviano estará resguardado por Guillermo Viscarra (23), cuya experiencia será vital en un partido de tanta tensión. La zaga central tendrá como líder indiscutible al capitán Luis Haquín (4), flanqueado por la juventud de Efraín Morales (5) y la velocidad por la banda de Diego Medina (3), piezas clave para contener los contragolpes iraquíes.

El cerebro y el despliegue

En el mediocampo, la batuta la llevará Ramiro Vaca (10), quien llega en su mejor momento para habilitar a los delanteros. El equilibrio y la recuperación estarán a cargo de Gabriel Villamil (15), mientras que Roberto Fernández (17) será el puñal por el costado izquierdo, buscando generar superioridad numérica en ataque.

Juventud y olfato goleador para el sueño

Para romper el arco rival, Villegas confía en la magia de Miguel Terceros (7) y el descaro de la joven figura Moisés Paniagua (13). La dupla ofensiva la completan Robson Matheus (14) y el delantero Juan Godoy (18), encargado de capitalizar cada oportunidad en el área en lo que promete ser una batalla épica hasta el pitazo final.

La pizarra de Villegas: Los 11 elegidos que buscan la gloria en Monterrey

Alineación Confirmada:

Guillermo Viscarra

Diego Medina

Luis Haquín

Efraín Morales

Miguel Terceros

Ramiro Vaca

Moisés Paniagua

Robson Matheus

Gabriel Villamil

Roberto Fernández

Juan Godoy



Director Técnico: Óscar Villegas

Suplentes listos para el impacto: Lampe, Govea, Arroyo, Cuéllar, Villarroel, Monteiro, Nava, E. Vaca, Maraude, Melgar, Macazaga y Torrez.

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