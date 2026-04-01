Conductor de micro que atropelló a menor de edad sufrió pre infarto

Un conductor de micro de la tercera edad, en la capital cruceña, atropelló a una niña de diez años y posteriormente fue internado de emergencia por un preinfarto. El incidente movilizó de inmediato a las unidades especializadas para atender a ambas víctimas en el lugar del siniestro.

El Cnel. Edmundo Fuentes, director departamental de Tránsito, informó que la niña “está internada, tiene poli contusiones. El conductor, que es una persona de la tercera edad ha sufrido un pre infarto, él se encuentra también internado en una clínica”.

La División de Accidentes realiza actualmente los peritajes técnicos para determinar la responsabilidad legal del conductor en este atropello.

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