El fútbol internacional atraviesa un estado de conmoción tras confirmarse que la selección italiana no asistirá a la próxima cita máxima en Norteamérica. La derrota ante Bosnia y Herzegovina en la instancia de penales representa el capítulo más oscuro para una nación que ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

Cronología de un desplome sistemático

La crisis de resultados ha dejado de ser una mala racha para convertirse en una realidad estructural que nadie logra revertir. Este fracaso encadena una ausencia prolongada que suma ya tres ediciones consecutivas viendo el torneo desde la distancia:

Rusia 2018: Superados por la disciplina táctica de Suecia.

Superados por la disciplina táctica de Suecia. Qatar 2022: Sorprendidos por el ímpetu de Macedonia del Norte.

Sorprendidos por el ímpetu de Macedonia del Norte. Mundial 2026: Derrotados por la resistencia histórica de Bosnia.

El peso de la inconsistencia

Resulta inexplicable para los analistas cómo el equipo que conquistó Europa hace pocos años carece hoy de la claridad necesaria frente al arco rival. La falta de ideas en el tiempo reglamentario fue el preludio de una tanda de penales que sentenció a una generación carente de recambio.

Consecuencias de un fracaso global

La ausencia de la "Azzurra" resta prestigio a un torneo que, pese a expandirse a 48 equipos, no contará con uno de sus referentes más icónicos. El impacto económico y deportivo es incalculable, poniendo en duda la gestión de las bases del balompié italiano.

Se anticipa una reestructuración profunda dentro de la Federación Italiana de Fútbol tras confirmarse que pasarán al menos 16 años sin que Italia juegue un partido mundialista. El verdugo bosnio celebra una gesta heroica, mientras el mundo del deporte intenta descifrar ¿por qué Italia se quedó fuera del mundial? nuevamente.

Fuente: Onefootball.com

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