¿Por qué Italia se quedó fuera del mundial? Estas son las razones

De la gloria europea al infierno deportivo: los factores detrás de la ausencia más dolorosa en la historia de la "Azzurra".
31/03/2026 19:09
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El fútbol internacional atraviesa un estado de conmoción tras confirmarse que la selección italiana no asistirá a la próxima cita máxima en Norteamérica. La derrota ante Bosnia y Herzegovina en la instancia de penales representa el capítulo más oscuro para una nación que ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.
Cronología de un desplome sistemático
La crisis de resultados ha dejado de ser una mala racha para convertirse en una realidad estructural que nadie logra revertir. Este fracaso encadena una ausencia prolongada que suma ya tres ediciones consecutivas viendo el torneo desde la distancia:
El peso de la inconsistencia
Resulta inexplicable para los analistas cómo el equipo que conquistó Europa hace pocos años carece hoy de la claridad necesaria frente al arco rival. La falta de ideas en el tiempo reglamentario fue el preludio de una tanda de penales que sentenció a una generación carente de recambio.
Consecuencias de un fracaso global
La ausencia de la "Azzurra" resta prestigio a un torneo que, pese a expandirse a 48 equipos, no contará con uno de sus referentes más icónicos. El impacto económico y deportivo es incalculable, poniendo en duda la gestión de las bases del balompié italiano.
Se anticipa una reestructuración profunda dentro de la Federación Italiana de Fútbol tras confirmarse que pasarán al menos 16 años sin que Italia juegue un partido mundialista. El verdugo bosnio celebra una gesta heroica, mientras el mundo del deporte intenta descifrar ¿por qué Italia se quedó fuera del mundial? nuevamente.
Fuente: Onefootball.com
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