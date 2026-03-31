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Italia, fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006.

EFE

31/03/2026 17:41

Italia, fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Foto: EFE.
Roma, Italia

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Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva al caer este martes en penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1/4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

EFE

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