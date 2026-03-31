Tres mujeres bolivianas, de 21, 24 y 33 años, fueron repatriadas desde Tucumán, Argentina, tras ser obligadas a transportar cápsulas con sustancias controladas en su organismo, informó la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.

Según el reporte del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, las mujeres fueron identificadas como víctimas de trata, ya que habrían sido coaccionadas por una persona que les ofreció supuestas mejores condiciones laborales vinculadas al traslado de mercadería entre Argentina y Bolivia.

De acuerdo con sus testimonios, inicialmente desconocían el contenido de la carga. Sin embargo, al llegar a una vivienda en Villazón, fueron amenazadas con represalias contra sus hijos y familiares si se negaban a ingerir las cápsulas.

Las autoridades señalaron que la repatriación se realizó en el marco de acuerdos bilaterales entre Bolivia y Argentina, con el objetivo de garantizar la protección y restitución de derechos de las víctimas.

“El Viceministerio reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con todas las instituciones que velan por los derechos de las víctimas de trata y tráfico de personas”, señala el informe oficial.

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