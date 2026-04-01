Más que un apodo: ¿Por qué a la selección de Irak se la conoce como los "Leones de la Mesopotamia"?

Mientras la expectativa crece por el duelo decisivo entre Bolivia e Irak, muchos aficionados se preguntan por el origen del imponente sobrenombre que acompaña al conjunto asiático. Conocidos mundialmente como los "Leones de la Mesopotamia", este apodo no es una simple elección al azar, sino un homenaje a la identidad geográfica y cultural de su nación.

El corazón de la civilización

El término "Mesopotamia" hace referencia directa a la ubicación de Irak, situado en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región, considerada la "cuna de la civilización", albergó a imperios legendarios como el babilónico y el asirio, cuya herencia sigue viva en el orgullo de sus deportistas actuales.

Simbolismo de fuerza y herencia

La elección del león como figura central de su identidad futbolística responde a varios factores clave:

Valentía y Poder: El león representa la fuerza y la determinación con la que el equipo afronta sus compromisos internacionales.

Legado Ancestral: En las antiguas civilizaciones que habitaron la zona, el león era un símbolo recurrente en el arte y la arquitectura (como el famoso León de Babilonia), representando protección y dominio.

Identidad Cultural: Al adoptar este nombre, la selección iraquí busca proyectar al mundo la riqueza de su historia milenaria.

Esta noche, los "Leones de la Mesopotamia" buscarán rugir en el campo de juego frente a la selección boliviana, en un choque donde la historia de una de las regiones más antiguas del mundo se encontrará con la ilusión de "La Verde" por llegar al Mundial 2026.

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