Fe y tradición: convocan a procesión histórica del Santo Sepulcro en Cochabamba este viernes

Cochabamba vive la Semana Santa 2026 con intensos preparativos para la tradicional procesión del Santo Sepulcro, uno de los actos más significativos del calendario religioso en la ciudad.

El presidente de los Caballeros del Santo Sepulcro, Oscar Rocha, informó que las actividades comenzaron con el Domingo de Ramos y continúan esta semana con el Jueves Santo, jornada en la que se realizará la visita a los templos, la eucaristía y el tradicional lavado de pies. Invitó a la población a participar de estas celebraciones litúrgicas.

El acto central será el Viernes Santo, cuando la procesión del Santo Sepulcro partirá a las 18:00 desde el templo de la Compañía de Jesús, tras una misa prevista para las 15:00. El recorrido atravesará distintas calles de la ciudad hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde la imagen permanecerá. Para quienes no puedan asistir, el sábado a las 06:00 se realizará el retorno de la imagen desde la Catedral hasta la Compañía de Jesús.

Los Caballeros del Santo Sepulcro ultiman detalles logísticos para la procesión, que incluye la limpieza y preparación de la urna, considerada una de las más pesadas y valiosas. Con un peso aproximado de una tonelada y media, será transportada por 28 miembros de la hermandad, quienes realizarán relevos durante el trayecto.

La imagen del Santo Sepulcro tiene una profunda historia. Fue encargada por Albina Patiño en Francia en la década de 1940; sin embargo, de las dos urnas fabricadas, solo una llegó a Cochabamba en 1949. Inicialmente destinada al Palacio Portales, no pudo ingresar por el tamaño de sus puertas, por lo que fue trasladada a la Catedral Metropolitana y posteriormente retornó al templo de la Compañía de Jesús.

La primera procesión se realizó en 1950 con jóvenes católicos, y en 1953 se fundó la hermandad de los Caballeros del Santo Sepulcro, que actualmente cuenta con cerca de 80 miembros y cumple labores de custodia, organización de procesiones y acciones sociales durante todo el año. En 2027, la cofradía celebrará sus 75 años de creación.

Además de su valor histórico, la procesión tiene un profundo significado espiritual. Representa un momento de recogimiento y reflexión para los fieles, simbolizado en elementos como la corona de espinas y los clavos de la crucifixión, que forman parte de la tradición de la hermandad.

La Semana Santa en Bolivia se celebra hasta el 5 de abril con diversas actividades religiosas, culturales y gastronómicas, siendo la procesión del Santo Sepulcro uno de los eventos más emblemáticos en Cochabamba.

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