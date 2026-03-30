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Semana Santa: Estos son los precios del pescado en Santa Cruz

Los comerciantes invitan a la población a disfrutar de las diversas opciones que ofrece el mercado, asegurando que hay alternativas para todos los bolsillos y gustos durante la Semana Santa.

Charles Muñoz Flores

30/03/2026 17:25

Pescado fresco y a la parrilla: las opciones más buscadas esta Semana Santa. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.

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En el inicio de la Semana Santa, el mercado Los Bosques de Santa Cruz se llena de compradores en busca de pescado fresco. Los precios varían según la especie y tamaño, desde Bs 15 el sábalo más pequeño, hasta Bs 79 el paiche. El pacú de criadero en poza se encuentra entre Bs 30 y Bs 40, mientras que el surubí alcanza los Bs 60.

“Tenemos desde 15 bolivianos el sábalo, el pacú medianito a 30 y el grande a 40. También contamos con paiche y surubí recién llegados”, explicó una comerciante del mercado. Además, se están recibiendo pescados de otras regiones como trucha e ispi de La Paz, lomito del Beni y pacú del Chapare, ofreciendo opciones para todos los bolsillos.

El pacú es considerado la opción más económica, especialmente popular entre quienes compran pescado en cantidades para la familia o para preparar comidas tradicionales durante Semana Santa.

Junto a la venta de pescado crudo, también ha comenzado la preparación de platos a la parrilla y guisos típicos. Chicharrón de surubí, pacú y sábalo a la parrilla, así como sopas de pescado con sus acompañamientos, se ofrecen entre Bs 30 y Bs 60.

“Preparamos entre 80 y 100 pescados al día; un plato tarda entre 20 y 25 minutos en estar listo”, indicó una vendedora de pescado a la parrilla.

Entre los platos más demandados se encuentran el pacú a la parrilla, sábalo con mote y yuca, y la tradicional sopa de pescado con pan y limón. Los comerciantes invitan a la población a disfrutar de las diversas opciones que ofrece el mercado, asegurando que hay alternativas para todos los bolsillos y gustos durante la Semana Santa.

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