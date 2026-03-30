Semana Santa: Estos son los precios del pescado en Santa Cruz

En el inicio de la Semana Santa, el mercado Los Bosques de Santa Cruz se llena de compradores en busca de pescado fresco. Los precios varían según la especie y tamaño, desde Bs 15 el sábalo más pequeño, hasta Bs 79 el paiche. El pacú de criadero en poza se encuentra entre Bs 30 y Bs 40, mientras que el surubí alcanza los Bs 60.

“Tenemos desde 15 bolivianos el sábalo, el pacú medianito a 30 y el grande a 40. También contamos con paiche y surubí recién llegados”, explicó una comerciante del mercado. Además, se están recibiendo pescados de otras regiones como trucha e ispi de La Paz, lomito del Beni y pacú del Chapare, ofreciendo opciones para todos los bolsillos.

El pacú es considerado la opción más económica, especialmente popular entre quienes compran pescado en cantidades para la familia o para preparar comidas tradicionales durante Semana Santa.

Junto a la venta de pescado crudo, también ha comenzado la preparación de platos a la parrilla y guisos típicos. Chicharrón de surubí, pacú y sábalo a la parrilla, así como sopas de pescado con sus acompañamientos, se ofrecen entre Bs 30 y Bs 60.

“Preparamos entre 80 y 100 pescados al día; un plato tarda entre 20 y 25 minutos en estar listo”, indicó una vendedora de pescado a la parrilla.

Entre los platos más demandados se encuentran el pacú a la parrilla, sábalo con mote y yuca, y la tradicional sopa de pescado con pan y limón. Los comerciantes invitan a la población a disfrutar de las diversas opciones que ofrece el mercado, asegurando que hay alternativas para todos los bolsillos y gustos durante la Semana Santa.

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