Hinchas bolivianos parten rumbo a Monterrey con ilusión mundialista

La pasión por la selección boliviana se hace sentir con fuerza. Desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, decenas de hinchas comenzaron su travesía rumbo a Monterrey, México, donde esta noche La Verde disputará un partido clave que mantiene viva la ilusión de clasificar al Mundial.

Familias enteras, grupos de amigos y aficionados de distintas edades llegaron con banderas rojo, amarillo y verde, reflejando el entusiasmo que se vive en el país. Entre ellos, destacan historias como la de un padre que viaja junto a su hijo de 17 años, quien experimentará por primera vez la emoción de acompañar a la selección en un momento decisivo.

“Es una oportunidad que pocas veces se vive en la vida”, comentó el joven, quien junto a su padre incluso pasó la noche en el aeropuerto para no perder el vuelo. Ambos coincidieron en que el recuerdo de las Eliminatorias de 1993 sigue vivo y esperan que esta generación logre repetir aquella histórica hazaña.

El optimismo también se refleja en los pronósticos. Algunos hinchas apuestan por una victoria de Bolivia, señalando a jugadores como Miguelito, Robson Matheus o Ramiro Baca como posibles protagonistas del encuentro.

El viaje, de aproximadamente siete horas y media, permitirá a los aficionados llegar a tiempo para alentar en el estadio, donde esperan hacer sentir la localía boliviana en tierras mexicanas.

Entre cánticos y saltos, el grito se repite: “¡El que no salta no va al Mundial!”. La energía y la fe de los más de 11 millones de bolivianos, dentro y fuera del país, acompañan a la selección en una jornada que puede marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional.

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