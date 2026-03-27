La FIFA confirmó la designación del árbitro salvadoreño Iván Barton para impartir justicia en el partido entre Bolivia e Irak, correspondiente a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Barton, de 35 años y con insignia FIFA desde 2018, cuenta con una importante trayectoria internacional. Su experiencia incluye participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde dirigió encuentros como Alemania vs Japón, Brasil vs Suiza e Inglaterra vs Senegal, además de desempeñarse como cuarto árbitro en el duelo entre Marruecos y Portugal.

El árbitro también ha sido parte de torneos de alto nivel como la Copa América 2024, la Copa Oro de la Concacaf y la Liga de Campeones de la región, sumando además presencia en mundiales juveniles Sub-20 y Sub-17. Más recientemente, formó parte del Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos.

Para el compromiso en Monterrey, Barton estará acompañado por el salvadoreño David Morán y el nicaragüense Henri Antonio Pupiro como asistentes de línea. El hondureño Said Martínez cumplirá funciones de cuarto árbitro.

En la cabina del VAR también habrá presencia internacional: la hondureña Tatiana Guzmán estará a cargo del videoarbitraje, mientras que el mexicano Guillermo Pacheco será el asistente VAR.

Sin embargo, los hinchas de la Verde recuerdan al árbitro Alireza Faghani, quien dirigió el partido ante Surinam y otorgó 10 minutos de adición, incluso añadiendo dos más tras el tiempo cumplido. Esta situación generó molestias entre los aficionados, que cuestionaron la decisión y ahora se preguntan si el árbitro salvadoreño podría actuar de la misma manera.

El encuentro entre Bolivia e Irak se jugará este martes a las 23:00 (hora boliviana) en el estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, donde ambos equipos buscarán el último boleto disponible al Mundial 2026.

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