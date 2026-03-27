¡Atención! Estas son las nuevas reglas que aprobó la FIFA para este Mundial

La FIFA confirmó la implementación de nuevas reglas que entrarán en vigencia desde el inicio del Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Estas medidas apuntan a hacer el fútbol más dinámico, ordenado y transparente.

Entre los cambios más llamativos, se establece que los jugadores sustituidos tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. En caso de incumplir este tiempo, el reemplazante deberá esperar un minuto antes de ingresar, buscando así evitar pérdidas deliberadas de tiempo.

Otra modificación importante es la incorporación de un temporizador en las reanudaciones del juego. Los futbolistas tendrán cinco segundos para ejecutar laterales y otros saques; de no hacerlo, perderán la posesión del balón, lo que obligará a mayor rapidez en el desarrollo del partido.

El uso del VAR también se amplía. A partir de este Mundial, el sistema podrá intervenir en jugadas de doble amarilla que deriven en expulsión, así como en errores en la concesión de saques de esquina, reforzando el control arbitral en decisiones clave.

En cuanto a la atención médica, los jugadores que soliciten asistencia deberán permanecer fuera del campo durante un minuto, salvo en casos donde la acción haya sido producto de una falta sancionada con tarjeta. Finalmente, se determinó que solo los capitanes podrán dirigirse al árbitro para pedir explicaciones; cualquier otro jugador que lo haga será amonestado.

Con estas nuevas disposiciones, la FIFA busca reducir interrupciones innecesarias y garantizar un juego más fluido en el torneo más importante del fútbol mundial.

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