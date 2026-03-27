La victoria de Bolivia ante Surinam se refleja en la prensa internacional

La histórica remontada de la selección boliviana ante Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026 tuvo amplia repercusión en los medios de todo el mundo. El triunfo 2-1, logrado en el estadio BBVA de Monterrey, México, aseguró a Bolivia un lugar en la final del repechaje, donde se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo.

En Argentina, TyC Sports tituló: “Bolivia se lo dio vuelta a Surinam por el Repechaje y enfrentará a Iraq por un lugar en el Mundial 2026”, destacando los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros que dieron la victoria a la Verde en las semifinales del repechaje.

En Perú, los principales diarios también celebraron la clasificación. La República expresó: “¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak”, mientras que El Comercio informó: “Bolivia derrotó a Surinam 2-1 y clasificó a la final del repechaje al Mundial 2026”, resaltando la remontada en un partido decisivo para el sueño mundialista boliviano.

En Brasil, GE.Globo puso el foco en la actuación de los jugadores jóvenes: “Miguelito garante a vitória de virada da Bolívia sobre Suriname”, haciendo referencia al gol de Miguel Terceros que selló la victoria.

Asimismo, medios internacionales como ESPN destacaron la importancia del triunfo: “Bolivia logró un triunfo histórico ante Surinam y se metió en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026”, enfatizando que el equipo boliviano buscará un lugar en la Copa del Mundo ante Irak.

Por su parte, Infobae reseñó: “Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026”, mencionando que la Verde revirtió el marcador gracias a los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, luego de haber iniciado abajo por el tanto de Liam Van Gelderen.

El triunfo boliviano, ampliamente destacado en la prensa internacional, representa un momento histórico para el fútbol nacional y mantiene vivo el sueño de regresar a un Mundial después de varias décadas.

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