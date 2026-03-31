Natalia Alcázar abre la semana de eliminación y sorprende con una versión de Amanda Miguel

La semana más intensa comenzó con fuerza en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y la encargada de abrir el escenario fue Natalia Alcázar, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

La participante sorprendió al interpretar el clásico “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel, en una arriesgada versión electropop que captó la atención del jurado desde el inicio.

Elogios y observaciones

El jurado tuvo reacciones divididas, aunque en general destacó la propuesta artística.

Diego Ríos valoró la presentación:

“La versión salió muy buena, la sentí muy cómoda… espectacular, hasta el look”.

Por su parte, Alenir Echeverría reconoció el estilo, pero apuntó a un aspecto técnico:

“Al principio no se entendía la letra… faltó dicción, aunque después se disfrutó”.

En la misma línea, Tito Larenti fue directo:

“Es un tema a trabajar, pero tienes mucho potencial… se nota tu versatilidad”.

Mientras que Marco Veizaga destacó la innovación, aunque con matices:

“Son detallitos como la aceleración… pero demuestra que en Bolivia se puede hacer mucho”.

Puntaje y tensión

En esta etapa, uno de los puntajes del jurado se mantiene en secreto —en esta ocasión, el de Diego Ríos—, lo que aumenta la expectativa.

El promedio parcial de Natalia fue de 4,7, dejándola en una posición expectante en una semana donde cada décima cuenta.

Reacción del equipo

Tras la presentación, Natalia y su coach Franklin Trigo agradecieron las devoluciones y aseguraron que seguirán trabajando para elevar su nivel en las próximas galas.

Semana decisiva

El arranque deja claro el tono de la competencia: riesgo, nivel alto y margen de error mínimo.

Natalia abrió la noche… y también el debate.

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