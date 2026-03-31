En la madrugada de este 30 de marzo, la zona sur de Cochabamba fue escenario de un violento hecho de inseguridad. Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue interceptado por un grupo de cuatro delincuentes en la calle 15 de Agosto. Tras ser abordado, los delincuentes le provocaron una herida punzocortante para sustraerle sus objetos personales.

El subcomandante de la Policía, Marcelo Acuña, informó que el caso ya ha sido remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y al Ministerio Público para iniciar las investigaciones pertinentes.

El ciudadano extranjero, que reside en el municipio de Tiquipaya y se encuentra en Bolivia desde hace aproximadamente dos semanas, fue trasladado a un hospital.

"La FELCC ha realizado la verificación de la persona herida, quien se encuentra en estado estable. El mismo presentaba aliento alcohólico, por lo que se presume que retornaba de algún acontecimiento social, extremo que aún está bajo investigación", señaló el jefe policial.

Efectivos policiales se desplazaron al lugar del asalto para realizar el rastrillaje y verificar si existen cámaras de seguridad que permitan identificar a los cuatro responsables. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero de los agresores.

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