Última gala de la semana: nuevos talentos llegan a Duelo de Voces con todo

La emoción no se detiene en Duelo de Voces. Esta noche, el escenario volverá a encenderse con la llegada de cuatro nuevos talentos que buscarán conquistar al jurado y al público con sus interpretaciones.

Con una competencia que sube de nivel gala tras gala y un jurado cada vez más exigente, la presión está al máximo.

¿Quiénes cantan hoy?

Los elegidos para esta noche son:

Nickole Vargas

Esteban Garnica

Anyela Rengifo

Jonatan Peñaranda

Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la gala en un verdadero choque de estilos, voces y emociones.

Equipos en competencia

La batalla continúa entre los equipos liderados por:

Franklin Trigo y Maisa Roca

Jesús Oliva y David Dionich

Carlos Pérez y Vanessa Añez

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Cada presentación puede marcar la diferencia: subir en la tabla… o quedar al borde de la eliminación.

Así quedó la última gala

La jornada anterior dejó puntajes que ya perfilan a algunos favoritos:

Talison Moraes: 6.0

Alejandra Aragón: 6.0

Natalia Alcázar: 6.0

Mikaela Malky: 5.3

El nivel es alto y los jueces ya dejaron claro que no hay margen para errores.

¿Cuándo ver el programa?

La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.

Todo listo para una noche intensa

Luces encendidas, micrófonos listos y nervios a flor de piel.

Porque esta no es una gala más… es una oportunidad para brillar, emocionar y seguir en competencia.

Mira la programación en Red Uno Play