Última gala de la semana: nuevos talentos llegan a Duelo de Voces con todo

Cuatro nuevos concursantes se suman a la competencia en una noche clave, donde cada presentación puede definir el futuro en el reality.
27/03/2026 20:45
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La emoción no se detiene en Duelo de Voces. Esta noche, el escenario volverá a encenderse con la llegada de cuatro nuevos talentos que buscarán conquistar al jurado y al público con sus interpretaciones.
Con una competencia que sube de nivel gala tras gala y un jurado cada vez más exigente, la presión está al máximo.
¿Quiénes cantan hoy?
Los elegidos para esta noche son:
Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la gala en un verdadero choque de estilos, voces y emociones.
Equipos en competencia
La batalla continúa entre los equipos liderados por:
Cada presentación puede marcar la diferencia: subir en la tabla… o quedar al borde de la eliminación.
Así quedó la última gala
La jornada anterior dejó puntajes que ya perfilan a algunos favoritos:
El nivel es alto y los jueces ya dejaron claro que no hay margen para errores.
¿Cuándo ver el programa?
La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.
Todo listo para una noche intensa
Luces encendidas, micrófonos listos y nervios a flor de piel.
Porque esta no es una gala más… es una oportunidad para brillar, emocionar y seguir en competencia.
Mira la programación en Red Uno Play
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