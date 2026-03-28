Operativo en curso: Buscan avioneta irregular y alistan allanamientos en el Trópico

Tras los reportes preliminares sobre un posible accidente aéreo en el Trópico de Cochabamba, el Gobierno Nacional, a través del viceministerio de Sustancias Controladas, informó que se han intensificado los operativos de rastreo. Sin embargo, la autoridad fue enfática al señalar que, hasta el momento, no se cuenta con una confirmación física del siniestro.

"Lo que puedo decir es que hasta ahora es un supuesto porque no hemos encontrado la avioneta", afirmó hoy el viceministro Ernesto Justiniano. La autoridad explicó que la incertidumbre radica en que no hay restos visibles de la nave, por lo que se están ejecutando sobrevuelos constantes en áreas estratégicas de la región del Chapare para localizarla.

Una salida clandestina desde El Trompillo

La investigación ha tomado un giro crítico al detectarse que la aeronave operaba bajo la total ilegalidad desde su origen. Justiniano detalló que una avioneta con características similares a la reportada partió el día anterior desde la zona sur del aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, incurriendo en tres faltas graves:

Evasión de revisión: No se sometió al control obligatorio de los agentes antinarcóticos.

Falta de hoja de ruta: Despegó sin presentar un plan de vuelo oficial.

Salida no autorizada: Partió de la terminal aérea sin solicitar el permiso correspondiente a la torre de control.

Próximos pasos e investigaciones

El viceministro adelantó que la búsqueda aérea es solo una parte de la estrategia. En las próximas horas se esperan resultados de acciones directas en tierra que permitan dar con el paradero de la aeronave y sus tripulantes.

"En este momento le puedo asegurar que esperamos poder ampliar la información con respecto a allanamientos que se podrían estar efectuando", concluyó Justiniano, sugiriendo que la inteligencia policial ya sigue pistas concretas sobre posibles hangares o pistas clandestinas vinculadas a este vuelo irregular.

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