(Video) Imágenes captan el supuesto despegue de la avioneta que cayó en el Chapare

El accidente de una avioneta en la zona del Chapare, departamento de Cochabamba, cobró la vida del piloto y un acompañante. La aeronave, identificada preliminarmente con origen en el hangar 116, se precipitó a tierra mientras transportaba una carga de provisiones, víveres y combustible.

De acuerdo con los reportes de aeronáutica, el despegue se realizó sin la autorización de la torre de control y omitiendo los protocolos de seguridad aérea. Asimismo, la tripulación no solicitó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) la revisión obligatoria que rige para este tipo de operaciones.

Las investigaciones preliminares señalan que ninguno de los ocupantes reportó el plan de vuelo a las autoridades competentes antes de iniciar el trayecto.

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