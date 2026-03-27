Natalia Alcázar emociona con fusión folclórica y se mete entre las mejores

La competencia sigue subiendo de nivel y esta vez fue el turno de Natalia Alcázar, quien junto a su equipo, liderado por Maisa Roca y Franklin Trigo, llevó al escenario una propuesta distinta que no pasó desapercibida.

Una fusión que sorprendió

Natalia interpretó “Debió ser así” de Ke Personajes, pero con un giro inesperado: una versión en zamba argentina fusionada con ritmos andinos.

El resultado fue una interpretación cargada de identidad, emoción y riesgo artístico.

Las devoluciones del jurado

Uno de los más conmovidos fue Tito Larenti, quien destacó el impacto emocional:

“Esta canción me emocionó, me llenó de sentimiento. Más allá de las fallas, lo importante es que estás creciendo y vas por buen camino”.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la apuesta artística:

“Estos experimentos son espectaculares. La voz de Natalia está hecha para esto. Me encanta cómo se puede llevar el folclore hacia algo más contemporáneo”.

En tanto, Diego Ríos reconoció el desempeño, aunque señaló aspectos técnicos:

“Me gusta mucho el color de tu voz, pero sigo viendo problemas de tiempo en algunas partes”.

Finalmente, Alenir Echeverría celebró la propuesta con entusiasmo:

“Este ritmo me fascina. Soy amante del folclore argentino y esta fusión me encantó. Hoy estoy realmente contenta”.

Puntaje destacado

Tras la evaluación, Natalia obtuvo un promedio de 6.0, colocándose entre los puntajes más altos de la gala hasta el momento.

Un equipo que apuesta por la evolución

Sus coaches, Maisa Roca y Franklin Trigo, agradecieron las devoluciones y destacaron el potencial de la participante.

Aseguraron que continuarán trabajando en su voz, a la que consideran una de sus mayores fortalezas.

El folclore también juega

Con una propuesta arriesgada, identidad propia y mucha emoción, Natalia dejó claro que el folclore también puede reinventarse.

Y en una competencia donde innovar suma… ella ya encontró una forma de destacar.

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