Maduro luce cambiado: reportan que bajó 13 kilos desde su detención en EE.UU.

El periodista venezolano David Placer aseguró que el exmandatario Nicolás Maduro habría perdido alrededor de 13 kilos desde su detención el pasado 3 de enero de 2026, mientras permanece bajo custodia en Estados Unidos.

Según lo difundido por el comunicador en redes sociales, el exlíder presenta un cambio físico notable tras casi tres meses recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta cargos federales.

“Me informan que Nicolás Maduro ha perdido 13 kilos desde que entró en prisión (…) en pocas horas lo veremos de nuevo con un cambio físico importante”, escribió Placer en su cuenta de X, citando fuentes no reveladas.

Maduro fue capturado en Caracas durante un operativo liderado por fuerzas estadounidenses y trasladado posteriormente a Nueva York, donde permanece detenido mientras avanza su proceso judicial por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y otros cargos federales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la pérdida de peso reportada, aunque el caso del exmandatario continúa generando atención internacional debido a su impacto político y judicial.

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