Tecnología: Cuánto cuesta el Starlink Mini X y dónde se puede adquirir

El producto tuvo un lanzamiento exclusivo a través de la tienda online de Cetrogar, posicionándose como el primer comercio en el mercado argentino en recibir esta versión del equipo. Actualmente, se puede conseguir a través de esta tienda por $299.999, con promociones bancarias que permiten hasta tres cuotas sin interés de $99.999 cada una.

Su venta también llegó a la cadena de supermercados La Anónima, al mismo valor ($299.999) y con financiación de hasta 6 cuotas sin interés. Además, hay descuento abonando en efectivo. En la cadena On City, por su parte, también se consigue a $299.999 y tres cuotas sin interés. Una de las opciones más interesantes es mediante la tienda oficial de Starlink en Mercado Libre. Allí, se encuentra a $299.000, con financiación hasta nueve cuotas y envío gratis.

En cuanto al servicio, los planes mensuales se contratan por separado y varían según el tipo de uso. Actualmente, Starlink ofrece opciones residenciales y móviles, con tarifas diferenciadas para quienes requieren conectividad fija o itinerante. Los precios vigentes en el mercado local son:

Plan Residencial Lite: alrededor de $38.000 mensuales

Plan Itinerante: desde $87.500 mensuales

Las diferencias de Starlink Mini X con el Mini tradicional

El Mini X representa una evolución respecto al Mini original al incorporar un router WiFi dedicado, reemplazando la dependencia de la antena para conectividad inalámbrica. Mantiene un tamaño similar (el Mini pesa poco más de 1 kg) pero mejora la estabilidad en configuraciones móviles gracias al puerto LAN bloqueable.

El nuevo kit ofrece velocidades máximas inferiores a los fijos, lo que puede limitar el streaming 4K o descargas de gran tamaño. La cobertura WiFi puede resultar insuficiente en casas grandes y un solo puerto LAN limita las conexiones cableadas. Además, la señal es más sensible a lluvias intensas, nieve o follaje denso que, en modelos de antena grande, y en zonas urbanas congestionadas la red satelital puede saturarse.

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