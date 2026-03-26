Hoy juega Bolivia… y los memes ya están en modo Mundial

Hoy no es un partido cualquiera. Hoy la Selección Boliviana, dirigida por Óscar Villegas, enfrenta a Surinam desde las 18:00 (hora boliviana) en Monterrey, en un duelo que puede acercar a La Verde a un sueño que lleva más de 30 años esperando: volver a un Mundial.

Pero mientras los jugadores se preparan en la cancha… en redes sociales se juega otro partido.

Memes con fe (y un poco de humo)

Como ya es tradición, los hinchas bolivianos no dejaron pasar la previa y llenaron internet de memes.

Algunos, cargados de optimismo total:

confianza plena, resultados imaginarios y hasta predicciones dignas de final del mundo.

Porque sí, hoy más de uno ya se ve levantando la copa… aunque primero haya que ganar.

Nervios, estrés… y esperanza

Otros memes reflejan la otra cara del hincha:

los nervios, la ansiedad y ese “no quiero ilusionarme, pero…” que se repite en cada partido importante.

Entre bromas, gifs y ocurrencias, las redes muestran exactamente lo que siente el país: una mezcla de emoción, miedo y esperanza.

Crédito: Memes de la Once.

Cuando juega Bolivia, juega todo el país

Más allá del resultado, hay algo claro:

La Verde no juega sola.

En la cancha están los jugadores. En las gradas, los hinchas. Y en internet… miles de memes que acompañan cada minuto.

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