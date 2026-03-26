La Verde vuelve a creer: así fue su travesía rumbo al repechaje

Durante más de 30 años, el Mundial fue apenas un recuerdo lejano para la Selección de fútbol de Bolivia. Generaciones enteras crecieron viendo pasar eliminatorias sin gloria, con la ilusión apagándose partido tras partido.

Pero esta historia empezó a cambiar.

El golpe que casi la deja fuera

El inicio fue brutal. Cuatro partidos, cuatro derrotas. Un arranque que golpeó fuerte y dejó a Bolivia contra las cuerdas. Ni la altura, ese histórico aliado, pudo salvar a un equipo que parecía perdido en el camino.

Dos entrenadores pasaron sin encontrar respuestas. La tabla no perdonaba. El sueño mundialista se desvanecía.

Parecía el final, pero no lo fue.

El giro que lo cambió todo

La llegada de Óscar Villegas encendió una chispa distinta. Nuevas ideas, confianza en los jóvenes y una decisión clave: cambiar de escenario.

El equipo dejó La Paz y encontró en El Alto un nuevo hogar. Y ahí, empezó la transformación.

La remontada que volvió a hacer creer

Entonces llegó lo impensado.

Goleada ante Venezuela

Victoria frente a Colombia

Empates valiosos ante Paraguay y Uruguay

Bolivia ya no era la misma. Competía. Luchaba. Creía.

Y en medio de ese renacer, escribió páginas históricas: le ganó a Chile de local y visitante, rompiendo una racha de más de 30 años sin triunfos fuera del país.

El golpe final que abrió la puerta

Cuando todo estaba en juego, Bolivia dio el golpe más fuerte: venció a Brasil y aseguró el séptimo lugar, el boleto al repechaje.

Un lugar que parecía imposible meses atrás… ahora era realidad.

Hoy, una nueva final

Esta tarde, en el Estadio BBVA, Bolivia enfrentará a Selección de fútbol de Surinam en el primer duelo del repechaje.

Un partido que no es uno más. Es una final anticipada.

Es el paso que puede acercar a La Verde al Mundial, donde espera un último desafío ante Irak.

Más que fútbol

Este equipo ya no es el mismo que empezó perdiendo. Es más joven, más fuerte y con una identidad clara.

Pero sobre todo, tiene algo que había perdido: fe.

El momento llegó

Después de años de caídas, cambios y reconstrucción, Bolivia está nuevamente de pie y a 180 minutos de la historia.

Hoy no solo juega un partido.

Hoy juega por volver a creer.

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