A horas del partido, hinchas compran banderas, camisetas y otros artículos deportivos para alentar a la Verde

A pocas horas de un decisivo encuentro de la selección boliviana, varios comerciantes instalados en la plaza de Las Banderas, en Cochabamba, incrementaron la venta de artículos alusivos al equipo nacional.

En el lugar se ofertan poleras, banderas, vuvuzelas y manillas para alentar a la Verde, con precios accesibles para distintos bolsillos.

“Hay de todo precio, desde 40, 80 hasta 120 bolivianos. Tenemos poleras de toda talla y banderas desde 5 hasta 20 bolivianos”, señaló una de las vendedoras, quien destacó la alta demanda de productos.

La expectativa entre comerciantes y aficionados es alta, ya que la selección boliviana enfrenta este 26 de marzo a Surinam en un partido clave por el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El encuentro es considerado decisivo, ya que una victoria permitirá al equipo nacional avanzar a la final del repechaje y mantener viva la esperanza de volver a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia.

Mira la programación en Red Uno Play