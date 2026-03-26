¿Qué es la Declaración Andina del Valor para importadores? La Aduana brinda detalles

En cumplimiento de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y de las resoluciones de la Comunidad Andina que regulan la valoración de mercancías, la Aduana Nacional presentó la integración de la Declaración Andina del Valor (DAV) en el sistema informático SUMA.

El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, destacó que la medida busca fortalecer la transparencia en las transacciones comerciales y garantizar un trato equitativo en las importaciones.

“La Declaración Andina del Valor es clave para determinar correctamente el valor en Aduana. Cuando se llena adecuadamente, garantiza una base imponible justa, protege los intereses del Estado y brinda seguridad jurídica a los operadores. Todos ganamos con procesos claros, ágiles y confiables”, señaló Soto de la Vía.

Por su parte, el gerente general de la Aduana Nacional, Gabriel Montalvo, subrayó que la calidad de la información registrada en la DAV permitirá mejorar la gestión de riesgos, agilizar el despacho de operaciones legítimas y enfocar los controles donde realmente se necesitan.

“Ese es el equilibrio que buscamos, facilitar sin dejar de controlar”, dijo.

Durante la presentación en la Gerencia Regional de Cochabamba, en presencia de jefes de la institución, los diputados nacionales Luis Fernando Laredo y Richard López, de representantes de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana junto a operadores de comercio exterior, se realizó una demostración en vivo del llenado de la DAV en el sistema SUMA, se explicó la estructura técnica del formulario y el flujo de trabajo que deberán seguir los importadores para su registro.

La aplicación fue desarrollada por la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana y la Gerencia Nacional de Tecnología de la Información.

“Con esta iniciativa, la Aduana Nacional muestra su compromiso con la modernización y la transparencia, alineando sus procedimientos con estándares internacionales y consolidando un sistema aduanero confiable en beneficio del Estado y del comercio exterior boliviano”, afirmaron desde la institución mediante un reporte.

Con información de ABI

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