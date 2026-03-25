Senado aprueba ley para endurecer penas por abigeato hasta 8 años

El proyecto de ley que endurece las sanciones por el delito de abigeato fue aprobado en el Senado, según informó la senadora Marcela Guerrero, quien destacó la importancia de esta norma para proteger al sector ganadero.

La propuesta modifica el artículo 350 del Código Penal, estableciendo nuevas penas para quienes incurran en el robo de ganado.

Penas más severas

El proyecto contempla sanciones que van desde:

6 meses a 1 año de prisión en casos menores

2 a 4 años en delitos más graves

Hasta 8 años de cárcel en casos agravados

Entre los agravantes se incluyen el robo de varias cabezas de ganado, la participación de grupos, el uso de violencia o el alto valor genético de los animales.

“Es un golpe a las familias”

La senadora Guerrero señaló que el abigeato impacta directamente en la economía de las familias dedicadas a la ganadería.

“El abigeato debe dejar de ser un golpe a todas las familias que se dedican a la actividad ganadera”, afirmó.

Asimismo, remarcó que este delito afecta el sustento de miles de productores.

“Detrás de cada animal robado hay trabajo, inversión, sacrificio y el sustento de una familia”, sostuvo.

Buscan frenar el delito

La legisladora subrayó que la aprobación de esta norma apunta a poner fin a este tipo de delitos que generan pérdidas económicas y afectan al desarrollo productivo.

“El abigeato duele, empobrece y destruye, y se debe poner fin a estas malas conductas”, indicó.

Alcance de la norma

La ley abarca distintos tipos de ganado, como bovino, porcino, caprino, ovino, equino y camélido, e incluye sanciones para quienes participen en la comercialización ilegal.

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