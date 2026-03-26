Chuquisaca cierra cómputo y va a segunda vuelta por la Gobernación

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca concluyó el cómputo oficial de las elecciones departamentales, confirmando que la Gobernación se definirá en segunda vuelta.

Los candidatos Luis Ayllón (Alianza Gente Nueva) y Franz García (Alianza Patria - Unidos) fueron los más votados, con 34,69% y 34%, respectivamente.

Sin ganador en primera vuelta

Ninguno de los postulantes logró alcanzar los requisitos establecidos por la normativa electoral: 50% más uno de los votos, o 40% con una diferencia de al menos 10 puntos

Ante este escenario, el departamento deberá volver a las urnas para definir a su próxima autoridad.

Chuquisaca se suma a otros departamentos

Con el cierre del conteo, Chuquisaca se convierte en el quinto departamento en completar el cómputo oficial, junto a:

Tarija

Pando

Oruro

Potosí

De ellos, varios ya confirmaron también escenarios de segunda vuelta.

Resultado Alcaldía de Sucre

El TED también cerró el cómputo para la Alcaldía de Sucre, donde se consolidó la victoria de Fátima Tardío (Alianza Gente Nueva) con 20,22% de los votos, superando a María Teresa Dalenz (18,82%).

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