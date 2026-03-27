En un operativo relámpago realizado este jueves en la zona norte de la ciudad, personal de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) allanó una chapería ubicada en la avenida Beijing, tras recibir denuncias sobre la comercialización de motorizados con documentación irregular.

El director departamental de Diprove, Aldrin Cordero, informó que en el interior del inmueble se secuestró un vehículo que presentaba signos evidentes de adulteración en el número de chasis (remarcado). Además, se encontraron sellos y firmas falsificadas que pretendían hacer pasar documentos fraudulentos como oficiales de la institución.

"Se ha podido evidenciar documentación con sellos y firmas que no corresponden a la dirección departamental... presumiblemente adulterados", señaló Cordero.

Para sorpresa de los efectivos, durante la requisa también se hallaron bolsas plásticas con marihuana en el dormitorio de uno de los ocupantes. Aunque el peso total de la droga aún no ha sido cuantificado, el hallazgo agravó la situación jurídica de los implicados.

Víctimas de estafa: Un drama familiar

La intervención policial se originó gracias a la denuncia de una mujer que compró un vehículo en dicho establecimiento por 59,000 bolivianos. La víctima relató que confió en el propietario por ser una persona mayor, pero descubrió la estafa al intentar pagar los impuestos anuales, donde le notificaron que sus papeles "no servían".

El drama se complica debido a que la mujer, sin saber que el auto era robado, lo revendió recientemente a un joven para costear los estudios de su hijo. Ahora, se ve obligada a devolver el dinero que ya no tiene. "Yo quiero recuperar mi platita. ¿De dónde le voy a devolver al joven?", lamentó la mujer entre lágrimas.

Hasta el momento, una persona ha sido aprehendida con fines investigativos y será puesta a disposición del Ministerio Público. Los peritos de Diprove continúan revisando otros motorizados y autopartes en el lugar para determinar si existen más vehículos desmantelados o con reporte de robo.

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