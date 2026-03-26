Kevin Córdova emociona en el escenario, pero el jurado le marca el camino

El cierre de la gala tuvo nombre propio: Kevin Córdova. El representante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo apostó por una presentación cargada de emoción al interpretar “Una vida pasada” de Camilo y Carin León, dedicándola al amor de su vida.

Su puesta en escena logró conectar con el público y el jurado, que coincidió en destacar su voz y sensibilidad. Sin embargo, también dejaron en claro que Kevin aún tiene un amplio margen para evolucionar.

Para Marco Veizaga, la presentación fue atractiva, pero el participante no se mostró completamente cómodo en el ritmo. Incluso sugirió explorar baladas como una posible ruta para potenciar su talento.

Una visión distinta tuvo Diego Ríos, quien apostó por un estilo más cercano a la cumbia romántica, aunque recomendó evitar la sobreexigencia vocal en canciones rápidas.

En la misma línea, Alenir Echeverría destacó su calidad vocal y lanzó otra alternativa: la bachata, un género donde —según señaló— podría brillar aún más.

Finalmente, Tito Larenti valoró la propuesta, pero dejó un mensaje claro: Kevin necesita estructurar mejor sus interpretaciones para aprovechar todo su potencial.

Un talento con múltiples caminos

El resultado fue un puntaje promedio de 5.3, que lo posiciona como un competidor sólido, pero también como uno de los participantes con mayor proyección dentro del programa.

Más allá de la calificación, la noche dejó una pregunta clave:

¿Cuál será el verdadero estilo de Kevin?

Balada, cumbia o bachata… el talento está, pero ahora el desafío será encontrar el camino correcto para brillar sin límites.

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